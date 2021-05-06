В Минске мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

Инцидент произошел 5 мая в жилом доме по проезду Клубный. В 22:10 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже., – сообщила sb.byВ результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.