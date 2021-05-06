В Минске при пожаре в собственной квартире погиб мужчина.
Инцидент произошел 5 мая в жилом доме по проезду Клубный. В 22:10 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже.
–По прибытии к месту вызова по внешним признакам наблюдался слабый запах дыма в подъезде. Внутри частной собственности было обнаружено тело хозяина квартиры 1964 года рождения. Мужчина безработный. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем, – сообщила sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
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В Минске мужчина погиб при пожаре в собственной квартире
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