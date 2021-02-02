В Минске мужчина напал на двух пожилых женщин, одну из них ударил по голове

В отделение милиции обратилась 51-летняя женщина, которая сообщила, что на ул. Калиновского на нее напал неизвестный мужчина и попытался похитить сумку.Через некоторое время в отдел снова поступил звонок, только уже от 71-летней женщины, которая рассказала, что на этой же самой улице незнакомец ударил ее по голове и похитил сумку с вещами.В ходе отработки прилегающей территории на остановке общественного транспорта оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний неработающий житель столицы, который ранее уже был судим. В ходе опроса мужчина пояснил, что совершил преступление из-за плохого материального положения. Украденная сумка была возвращена хозяйке.По данному факту возбуждено уголовное дело.