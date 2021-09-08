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  2. В Минске мужчина на электросамокате попал под колеса автомобиля

В Минске мужчина на электросамокате попал под колеса автомобиля

Авария произошла 8 сентября около 10:00. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по ул. Франциска Скорины со стороны ул. Жасминовой в направлении ул. Филимонова, у дома № 2 совершил наезд на пешехода 1995 года рождения.

– Мужчина пересекал проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП пешеход получил травмы, после чего доставлен в медучреждение. Задержки движения не было. По факту аварии проводится проверка, – рассказала sb.by старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая. 

В ГАИ напомнили, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств.
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