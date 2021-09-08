В Минске мужчина на электросамокате попал под колеса автомобиля

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь по ул. Франциска Скорины со стороны ул. Жасминовой в направлении ул. Филимонова, у дома № 2 совершил наезд на пешехода 1995 года рождения., – рассказала sb.byВ ГАИ напомнили, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться с мобильных транспортных средств.