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В Минске можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты, ВИЧ и сифилис

Бесплатное и анонимное экспресс-тестирование по крови на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис можно пройти в столице, сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Акция будет проводиться с 28 октября по 3 декабря нынешнего года. Экспресс-тестирование можно пройти в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г.Минск, ул.Клары Цеткин, 4, процедурный кабинет №301, 3 этаж. Необходимо обращаться в будние дни с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 15.00. Результат тестирования пациент сможет получить через 15-20 минут.

Предварительно можно записаться по номеру +375 17 258 22 68. Граждане, записавшиеся по телефону, тестируются вне очереди.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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