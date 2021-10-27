В Минске можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты, ВИЧ и сифилис

Акция будет проводиться с 28 октября по 3 декабря нынешнего года. Экспресс-тестирование можно пройти в процедурном кабинете отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по адресу: г.Минск, ул.Клары Цеткин, 4, процедурный кабинет №301, 3 этаж. Необходимо обращаться в будние дни с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 15.00. Результат тестирования пациент сможет получить через 15-20 минут.Предварительно можно записаться по номеру +375 17 258 22 68. Граждане, записавшиеся по телефону, тестируются вне очереди.