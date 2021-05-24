Мобильные датчики контроля скорости 24 мая будут работать в 11 местах столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В период с 19:30 до 3:00 контроль скорости будет осуществляться на МКАД, 17-й км, где действует скоростное ограничение 90 км/ч; на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч).
Мобильные датчики с 12:00 до 24:00 будут фиксировать скорость на пр. Независимости, 99-й км (скоростное ограничение – 60 км/ч); пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Партизанский, 108 (60 км/ч); пр. Партизанский, 147 (60км/ч); ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и на МКАД, 41-й км (90 км/ч).
С 19:30 до 3:00 устройства будут контролировать скорость на ул. Ташкентская в районе моста р. Свислочь (60 км/ч); ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч); пр. Жукова, 17 (60 км/ч).
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.
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В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать на 11 участках
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