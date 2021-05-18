В Минске мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках

С 7:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00 мобильные датчики контролируют скорость на МКАД, 17-й км, где действует скоростное ограничение 90 км/ч, и на ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянского (60 км/ч).С 12:00 до 24:00 устройства будут находиться на пр. Независимости, 99-й км (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60 км/ч), пр. Партизанский, 147 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч) и МКАД, 41-й км (90 км/ч).С 19:30 до 3:00 мобильные датчики будут работать на ул. Ташкентская в районе моста р. Свислочь (60 км/ч), ул. Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч).Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и призывает быть внимательными и соблюдать скоростной режим.