В Минске милиционеры провели тематические круглые столы для школьников

Сотрудники Центрального РУВД Минска организовали профилактические встречи со школьниками.
Старший участковый инспектор ИДН Центрального РУВД столицы Сергей Дзюрич провел круглый стол на тему «Закон нужно соблюдать» для учащихся ГУО «Средняя школа № 95 г. Минска».
Во время своего выступления перед ребятами офицер остановился на самых важных аспектах законодательства, которые касаются ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Инспектор ИДН напомнил подросткам и о правилах дорожного движения, поведения на льду.
В конце мероприятия ребята задали офицеру интересующие их вопросы и поблагодарили за увлекательную беседу.
Профилактическая беседа состоялась и в ГУО «Средняя школа № 180 г. Минска», где инспектор ИДН Евгений Семашко напомнил учащимся младших классов о важности обозначения себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также обратил внимание на основы безопасного поведения. Милиционер рассказал ученикам, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Фото ГИОС Центрального РУВД Минска