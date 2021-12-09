В Минске милиционеры провели тематические круглые столы для школьников

Старший участковый инспектор ИДН Центрального РУВД столицы Сергей Дзюрич провел круглый стол на тему «Закон нужно соблюдать» для учащихся ГУО «Средняя школа № 95 г. Минска».Во время своего выступления перед ребятами офицер остановился на самых важных аспектах законодательства, которые касаются ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Инспектор ИДН напомнил подросткам и о правилах дорожного движения, поведения на льду.В конце мероприятия ребята задали офицеру интересующие их вопросы и поблагодарили за увлекательную беседу.Профилактическая беседа состоялась и в ГУО «Средняя школа № 180 г. Минска», где инспектор ИДН Евгений Семашко напомнил учащимся младших классов о важности обозначения себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также обратил внимание на основы безопасного поведения. Милиционер рассказал ученикам, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях.Фото ГИОС Центрального РУВД Минска