В Минске МАЗ «потерял» прицеп, который спровоцировал ДТП

Авария произошла на Партизанском проспекте столицы, проинформировали в Госавтоинспекции.





31-летний водитель за рулем МАЗа вез в полуприцепе песчано-гравийную смесь. Во время движения на перекрестке улицы Кулешова и Партизанского проспекта прицеп грузовика отцепился, продолжил движение и врезался в «Ниссан», двигавшейся в попутном направлении, рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская. После этого полуприцеп наехал на бордюр и опрокинулся.

В результате аварии никто не пострадал. Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено.