В Минске мать и дочь похитили одежды и обуви из магазина на 1,7 тысячи рублей

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Оперативники задержали 42-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь, которые похитили одежду и обувь в одном из минских магазинов. Процесс кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения.Установлено, что дамы приехали в столицу на шопинг. В магазине одежды они брали в примерочные по 13 единиц товара, где с помощью магнита снимали клипсы, а одежду прятали в сумки. За один раз им удавалось украсть по 2–3 вещи, которые потом они оставляли в камере хранения магазина. И снова отправлялись за новыми вещами. Действуя по такой схеме, им удалось вынести около 12 наименований товара. Сумма ущерба – около 1700 рублей.Известно, что ранее жительница Орши и ее дочь не привлекались к ответственности. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили в отношении них уголовное дело за кражу.Видео ГУВД Мингорисполкома