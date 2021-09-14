В Минске машинисту башенного крана стало плохо: мужчине помогли спасатели

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Прибывшие на место спасатели выяснили, что во время работы на высоте около 40 м на башенном кране машинист почувствовал себя плохо и не мог спуститься самостоятельно. Работники МЧС помогли ему, применив альпинистское оборудование и снаряжение. Были организованы страховая и спусковая станции. При помощи спасательной косынки машинист был спущен на землю.Пострадавший передан медикам. Его госпитализировали с предположительным диагнозом "почечная колика".Видео МЧС