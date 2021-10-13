В Минске маршрутка врезалась в столб – есть пострадавшие

Авария произошла 13 октября около 12:50 на пересечении проспекта Независимости с улицей Натуралистов.
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля и маршрутное такси.
В результате аварии в транспорте оказалась зажата женщина. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили пассажирку. Она госпитализирована.
В маршрутном такси находились 9 человек (из них 2 детей, 2009 и 2017 года рождения).
В связи с аварией на проспекте Независимости около двух с половиной часов было ограничено движение в оба направления.
"По факту ДТП проводится проверка. Всего в результате аварии пострадали шесть человек", – сообщила sb.by официальный представитель УГАИ ГУВД Минска Татьяна Сподабаева.
Фото: МЧС