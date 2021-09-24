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  2. В Минске маршрутка врезалась в дерево

В Минске маршрутка врезалась в дерево

Сегодня на столичной улице Орловской произошло ДТП: маршрутное такси врезалось в дерево. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале ГАИ Минска.


По предварительной информации, сегодня примерно в 17:00 водитель маршрутного такси марки "Мерседес" двигался по улице Орловской со стороны площади Бангалор в направлении улицы Карастояновой. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки, они были госпитализированы. 

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска, проводится проверка.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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