В Минске маршрутка врезалась в дерево

По предварительной информации, сегодня примерно в 17:00 водитель маршрутного такси марки "Мерседес" двигался по улице Орловской со стороны площади Бангалор в направлении улицы Карастояновой. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки, они были госпитализированы.На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска, проводится проверка.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома