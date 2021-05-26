В Минске летом уменьшится количество общественного транспорта

С 1 июня по будним дням временно не будут ходить автобусы № 15Д, 188С, 196С, 197. Через несколько дней, с 5 июня, приостановят работу троллейбусов № 46 по выходным.С 14 июня по будням временно закроют автобусные маршруты № 27Д, 117С, 128, 186 и трамвайный № 9. А с 25 июня с понедельника по пятницу перестанет ходить автобус № 185С, в течение всей недели – автобус № 47С.