В Минске легковушка врезалась в грузовик – один человек погиб

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла 12 июля около 21:20. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 1988 года рождения двигался по улице Громова со стороны улицы Белецкого в направлении улицы Есенина. Вблизи дома № 14 он совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль МAN.В результате инцидента водитель легковушки скончался.Обстоятельства ДТП выясняются.