В Минске автомобиль въехал в стоящий грузовик. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария произошла 12 июля около 21:20. По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 1988 года рождения двигался по улице Громова со стороны улицы Белецкого в направлении улицы Есенина. Вблизи дома № 14 он совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль МAN.
В результате инцидента водитель легковушки скончался.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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В Минске легковушка врезалась в грузовик – один человек погиб
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