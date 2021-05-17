Вечером 16 мая на пересечении столичных улиц Ташкентской и Уборевича произошло ДТП: столкнулись БМВ и автомобиль милиции.
Подробностями аварии с sb.by поделилась официальный представитель Департамента охраны МВД Анастасия Марченко.
– Тем вечером сотрудники группы задержания ДО МВД выбыли по вызову на тревожную сигнализацию в одну из столичных квартир. Автомобиль оперативного назначения, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, при пересечении улиц Ташкентской и Уборевича столкнулся с автомобилем марки БМВ.
По предварительной информации, водитель легковушки – мужчина 1987 года рождения – был трезв. Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения. Проводится проверка по факту случившегося.
В милиции напоминают водителям: при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд служебному транспортному средству оперативного назначения.
Фото столичной ГАИ
Опубликовано:
713
В Минске легковушка столкнулась со служебным авто милиционеров
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter