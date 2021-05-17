В Минске легковушка столкнулась со служебным авто милиционеров

Подробностями аварии с sb.by поделиласьПо предварительной информации, водитель легковушки – мужчина 1987 года рождения – был трезв. Известно, что в результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили повреждения. Проводится проверка по факту случившегося.В милиции напоминают водителям: при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд служебному транспортному средству оперативного назначения.Фото столичной ГАИ