В Минске легковушка столкнулась с трамваем, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, водитель автомобиля "Рено" двигался по ул.Плеханова со стороны пр.Партизанского в направлении ул.Васнецова. Поворачивая направо на ул.Тухачевского на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу трамваю, который двигался в попутном направлении", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель "Рено" получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает: если сигналы регулировщика или светофора разрешают движение одновременно трамваю и другим транспортным средствам, то трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения.

По материалам БЕЛТА