В Минске легковушка сбила шестилетнюю девочку

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь во дворе одного из домов на улице Шпилевского, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на дорогу. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.На месте происшествия работали следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.В Госавтоинспекции напомнили:Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома