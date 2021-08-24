В Минске легковушка сбила шестилетнюю девочку

Вечером 23 августа в одном из столичных дворов легковой автомобиль сбил девочку. Об аварии сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь во дворе одного из домов на улице Шпилевского, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин на дорогу. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.
В Госавтоинспекции напомнили:
– Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны! Заранее снижайте скорость, когда подъезжаете к участку дороги, где могут появиться пешеходы. Уважаемые родители, напомните своим детям о необходимости убедиться в своей безопасности перед выходом на проезжую часть. Маленьким детям особенно опасно находиться на улице – они должны быть под постоянным присмотром взрослых. Необходимо следить, чтобы дети не выбегали на дорогу, а также не играли и не бегали рядом с ней.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома