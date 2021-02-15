В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку

Инцидент произошел сегодня около 9:50. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota 1973 года рождения, двигаясь по съезду с проспекта Независимости в направлении улицы Филимонова, при повороте направо совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.В результате аварии пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.По факту ДТП проводится проверка.Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома