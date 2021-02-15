В столице автомобиль сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня около 9:50. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota 1973 года рождения, двигаясь по съезду с проспекта Независимости в направлении улицы Филимонова, при повороте направо совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате аварии пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: УГАИ УВД Мингорисполкома
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В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку
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