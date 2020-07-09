В Минске легковушка сбила лося

Лось стал причиной ДТП в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.





Авария произошла около половины двенадцатого ночи в среду 8 июля на МКАД, рассказали в ГАИ Первомайского РУВД Минска.

19-летний водитель за рулем Toyota двигался во второй полосе со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Ф. Скорины, когда на дорогу неожиданно выбежал лось (справа налево по ходу движения автомобиля).

Водитель не сумел избежать столкновения. Животное в результате аварии погибло, водитель не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.