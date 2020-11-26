В Минске легковушка сбила двух пешеходов

По предварительной информации, 38-летний водитель Opel двигался по улице Карбышева со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта. В этот момент два пешехода пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате легковушка совершила на них наезд.Пешеходы 39 и 78 лет были госпитализированы с травмами.Госавтоинспекция напоминает: подъезжая к пешеходному переходу, водителям нужно быть внимательными и заранее сбавлять скорость. Кроме того, важно учитывать погодные условия, состояние дороги, видимость. По статистике, в 70% случаев наезды на людей происходят на переходах. За 10 месяцев этого года произошло 136 таких ДТП с пострадавшими пешеходами.Пешеходам же надо выходить на дорогу, только убедившись, что это безопасно.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома