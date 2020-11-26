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В Минске легковушка сбила двух пешеходов

Легковой автомобиль наехал на двух пешеходов в Минске. Об этом сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По предварительной информации, 38-летний водитель Opel двигался по улице Карбышева со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта. В этот момент два пешехода пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате легковушка совершила на них наезд.  


Пешеходы 39 и 78 лет были госпитализированы с травмами. 

Госавтоинспекция напоминает: подъезжая к пешеходному переходу, водителям нужно быть внимательными и заранее сбавлять скорость. Кроме того, важно учитывать погодные условия, состояние дороги, видимость. По статистике, в 70% случаев наезды на людей происходят на переходах. За 10 месяцев этого года произошло 136 таких ДТП с пострадавшими пешеходами.

Пешеходам же надо выходить на дорогу, только убедившись, что это безопасно.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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