В Минске легковушка наехала на бордюр и опрокинулась, есть пострадавшие

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня примерно в 5:40. 23-летняя водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской, не справилась с управлением и наехала на бордюрный камень. В результате авто опрокинулось. На момент аварии в транспорте находилось пять человек, три девушки и двое парней. Все они с травмами госпитализированы.Предположительно, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.На данный момент на месте аварии работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома