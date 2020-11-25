Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7:10 на улице Мястровской в Минске.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– По предварительной информации, водитель Audi 1965 года рождения ехал по улице Мястровской со стороны улицы Ратомской в направлении улицы Княгининской во второй полосе для движения. При этом на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 57-летнюю женщину, которая двигалась справа налево по ходу движения авто. Женщина доставлена в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, переломы ребер и голеностопа». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
В ГАИ просят водителей быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Следует учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна, заранее притормаживать и пропускать пешеходов.
Пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. «Ошибочно полагать, что «пешеход всегда прав». Обозначьте себя световозвращающим элементом. Не разговаривайте по мобильному телефону во время пересечения проезжей части, снимите капюшон, достаньте наушники, не торопитесь и не перебегайте. Будьте предсказуемы для водителя», – рекомендуют в Госавтоинспекции.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
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