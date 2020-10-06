В Минске легковой автомобиль сбил велосипедистку

Инцидент произошел в столице сегодня утром.
Корреспондент sb.by узнал детали у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой:
– По предварительной информации, женщина-водитель Opel 1969 года рождения двигалась по улице Одинцова со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Скрипникова. При этом около 8:20, поворачивая направо на пересечении с улицей Лобанка, совершила наезд на велосипедистку 1985 года рождения, переезжавшую проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая с травмами доставлена в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз – «перелом правой ноги и закрытая черепно-мозговая травма». По факту аварии проводится проверка.
В Госавтоинспекции призывают водителей при управлении ТС быть предельно внимательными и осторожными, не забывать о том, что необходимо постоянно держать концентрацию внимания.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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