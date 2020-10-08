В Минске легковая машина наехала на пешехода

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УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Корреспонденту sb.by об аварии рассказалаВ Госавтоинспекции напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке., – призвала Татьяна Сподабаева.