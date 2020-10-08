Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Минске.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Корреспонденту sb.by об аварии рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД столицы Татьяна Сподабаева:
– По предварительной информации, около 14:20 40-летний водитель Opel поворачивал с улицы Чеботарева налево, на улицу Олега Кошевого. При этом совершил наезд на женщину-пешехода 1968 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто. Пешеход с травмами была доставлена в учреждение здравоохранения, а после осмотра медиками отпущена на амбулаторное лечение. Со слов водителя, он не заметил пешехода из-за стойки лобового стекла. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В Госавтоинспекции напоминают, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке. «Уважаемые водители, при управлении транспортным средством будьте предельно внимательны и осторожны, не забывайте о концентрации внимания», – призвала Татьяна Сподабаева.
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В Минске легковая машина наехала на пешехода
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