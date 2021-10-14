В Минске контролеры следят за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте

– уточнилаПо ее словам, на каждом остановочном пункте в пассажирских транспортных средствах напоминают о необходимости использовать медицинские маски. На автовокзале и в подвижном составе размещены наклейки с правилами санитарно-эпидемиологических мер.ГП "Минсктранс" призвало жителей и гостей Минска с уважением относиться к здоровью друг друга, а также использовать маски в транспорте.