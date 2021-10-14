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  2. В Минске контролеры следят за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте

В Минске контролеры следят за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте

Около 300 сотрудников контрольно-ревизорской службы отныне следят еще и за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте Минска, информирует БЕЛТА.


– В Беларуси с 9 октября действует обязательный масочный режим, в том числе усилен контроль за его соблюдением в общественных местах. В Минске почти 300 контролеров следят, чтобы граждане носили маски для защиты органов дыхания в городском пассажирском транспорте. При отсутствии маски контролеры имеют право сделать пассажиру замечание и попросят надеть ее, в случае отказа контролеры предложат нарушителю покинуть салон. Пока была зафиксирована пара подобных случаев, в основном пассажиры стараются следовать правилам, – уточнила пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

По ее словам, на каждом остановочном пункте в пассажирских транспортных средствах напоминают о необходимости использовать медицинские маски. На автовокзале и в подвижном составе размещены наклейки с правилами санитарно-эпидемиологических мер.

ГП "Минсктранс" призвало жителей и гостей Минска с уважением относиться к здоровью друг друга, а также использовать маски в транспорте.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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