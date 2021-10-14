В Минске контролеры следят за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте

Около 300 сотрудников контрольно-ревизорской службы отныне следят еще и за соблюдением масочного режима в пассажирском транспорте Минска, информирует БЕЛТА.
– В Беларуси с 9 октября действует обязательный масочный режим, в том числе усилен контроль за его соблюдением в общественных местах. В Минске почти 300 контролеров следят, чтобы граждане носили маски для защиты органов дыхания в городском пассажирском транспорте. При отсутствии маски контролеры имеют право сделать пассажиру замечание и попросят надеть ее, в случае отказа контролеры предложат нарушителю покинуть салон. Пока была зафиксирована пара подобных случаев, в основном пассажиры стараются следовать правилам, – уточнила пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.
По ее словам, на каждом остановочном пункте в пассажирских транспортных средствах напоминают о необходимости использовать медицинские маски. На автовокзале и в подвижном составе размещены наклейки с правилами санитарно-эпидемиологических мер.
ГП "Минсктранс" призвало жителей и гостей Минска с уважением относиться к здоровью друг друга, а также использовать маски в транспорте.