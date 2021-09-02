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В Минске изменен график приема граждан для оформления биометрических документов

В столице поменялся график приема граждан для оформления биометрических документов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.


С 4 сентября будет действовать новый график приема граждан в минских подразделениях по гражданству и миграции:

вторник: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

среда: с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 20:00;

четверг: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

пятница: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

суббота: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Выходной: воскресенье, понедельник.  

Фото из архива БЕЛТА
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