В Минске изменен график приема граждан для оформления биометрических документов

В столице поменялся график приема граждан для оформления биометрических документов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
С 4 сентября будет действовать новый график приема граждан в минских подразделениях по гражданству и миграции:
вторник: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
среда: с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 20:00;
четверг: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
пятница: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
суббота: с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Выходной: воскресенье, понедельник.
Фото из архива БЕЛТА