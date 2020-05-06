В Минске издан уникальный альбом, посвященный Великой Победе

Интерактивный круглый стол на тему памяти о Великой Победе состоялся в Минске с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, министра информации Беларуси Александр Карлюкевич, посла России Дмитрия Мезенцева, работников ряда издательств. В центре внимания оказался специальный издательский проект Союзного государства «Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него вошли истории ста уникальных экспонатов из фондов таких сокровищниц документов и фактов о героизме и мужестве советского народа, как Музей победы в Москве, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс «Брестская крепость»...

Участники круглого стола могли ознакомиться с сигнальным экземпляром альбома, подготовленного и изданного при содействии Постоянного Комитета белорусским издательством «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки» и ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа». Увиденное оказало большое эмоциональное воздействие. Это касается и фотографий обмундирования участников войны, их документов, оружия, наград...

— За каждым разворотом этой книги стоит драматическая история, — комментирует содержание альбома Александр Карлюкевич. — Пробитые пулями медали, комсомольские и партийные билеты... Наши предки были отважными людьми. Очередная совместно изданная книга о Великой Победе — свидетельство общей исторической памяти наших народов.

Это далеко не первый пример, когда благодаря белорусско-российскому сотрудничеству в свет выходят уникальные издания о тех или иных значимых моментах общей истории. Так, недавно вышла книга об освободительной операции «Багратион». На очереди две книги, посвященные Ржевской битве и созданию мемориала в память о павших в ней героях. На круглом столе отмечалось, что к деятельности активно подключились и другие белорусские издательские структуры. Так, Издательский дом «Беларусь сегодня» совместно с Национальным архивом реализовал масштабный проект «Партизаны Беларуси», где собраны документы о сотнях тысяч народных мстителей, в том числе с сопредельных российских территорий.

— Документы, с которыми мы работаем, позволяют сохранить память о героизме наших предков и предотвратить искажение истории, — подчеркнул один из инициаторов проекта заместитель директора — главного редактора Издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.