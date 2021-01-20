ЧП случилось днем 19 января в магазине «Евроопт», который расположен на 1-м этаже столичного ТЦ «Е-Сити», сообщает МЧС.
Фото носит иллюстративный характер
В 13:26 в здании сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о ЧС «Молния». Было установлена, что загорелись жировые отложения на электроплите, находящейся в помещении для варки сиропов.
До прибытия спасателей из здания эвакуировались 200 человек, 90 из них —персонал. Сообщается, что пострадавших нет.
По информации МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Фото: БЕЛТА
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В Минске из-за загорания в торговом центре эвакуировали 200 человек
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