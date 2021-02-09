В столице работники МЧС ликвидировали возгорание в оздоровительном центре.
Инцидент произошел 9 февраля в 10:56 на пр. Победителей, 110. Спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в сауне. По прибытии внешних признаков возгорания не наблюдалось.
В ходе разведки работниками МЧС было установлено, что в парильном помещении центра на втором этаже произошло загорание деревянной обшивки на площади 10 кв. метров.
До прибытия спасателей администрация объекта самостоятельно эвакуировала 200 человек персонала. На момент происшествия посетителей в центре не было. Возгорание ликвидировано в 11:10. Пострадавших нет.
– Работники МЧС устанавливают причину загорания. Рассматриваемая версия – нарушение правил монтажа и устройства электросетей и электрооборудования, – сообщила sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
В результате возгорания закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите.
Фото и видео: МЧС Беларуси
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В Минске из-за возгорания в парилке оздоровительного центра эвакуированы 200 человек
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