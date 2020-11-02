В Минске из горящей квартиры спасен человек

Фото носит иллюстративный характер

Первое происшествие зарегистрировали 1 ноября в 13:39 в Октябрьском районе Минска. Рядом с хозяйственной постройкой по адресу улица Барамзиной, 20 горели доски. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.В тот де день в 17:52 в МЧС поступило сообщение о пожаре в Заводском районе. В однокомнатной квартире дома № 84 по ул. Кабушкина вспыхнуло имущество. На полу без сознания нашли хозяина – мужчину 1957 года рождения. Его вынесли и передали бригаде медиков. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1–3 степеней (30 % тела)". Пожар ликвидирован в 18:18. Предположительно, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем владельцем квартиры.Причины данных ЧП выясняются.