В Минске и пристоличном регионе теперь работает колл-центр по вопросам водоснабжения, сообщает «Минскводоканал».
Звонить нужно на номер 119 по следующим вопросам:
- заключение договора на оказание услуг водоснабжения и/или водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома;
- порядок расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения.
Можно получить консультации и по вопросам, связанным с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения.
Позвонив, можно обсудить дату, время и детали визита контролера для проведения опломбировки приборов учета расхода воды, сверки показаний либо плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды.
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В Минске и Минской области заработал единый колл-центр по водоснабжению
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ