В Минске и Минской области заработал единый колл-центр по водоснабжению

Звонить нужно на номер 119 по следующим вопросам:- заключение договора на оказание услуг водоснабжения и/или водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома;- порядок расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения.Можно получить консультации и по вопросам, связанным с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения.Позвонив, можно обсудить дату, время и детали визита контролера для проведения опломбировки приборов учета расхода воды, сверки показаний либо плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды.