Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева:
- На сегодня в Минске востребованы отдельно стоящие детские садики. Мы отказываемся от малогабаритных садов на 190 мест и строим на 230-350 мест. Содержание встроенных в жилые дома детских садов требует практически равных затрат по сравнению с большим подобным объектом. К тому же обслуживать их достаточно проблематично. В каждом должна быть отдельная кухня, подвоз воды. Замечу, что сейчас мы строим практически кварталы жилья для многодетных семей. Открыть там встроенный детский сад на 60 мест – это мало. Он не покроет потребности, но затраты будут как на 300 мест.
Как отметила Ирина Гонтарева в Минске есть большая востребованность в детских дошкольных учреждениях образования.
Не планируют внедрять практику встроенных детских садов и в Минской области.
- У нас преобладает пятиэтажная или индивидуальная застройка, - отметил председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков. – А открывать встроенный детский сад в пятиэтажный дом – это экономически не выгодно.
Фото: БЕЛТА
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В Минске и Минской области не планируют внедрять практику встроенных детских садов
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