В Минске следователи разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло днем 7 октября.
По данным следствия, водитель ГАЗ двигался по съезду с внешнего кольца Минской кольцевой автодороги в направлении проспекта Партизанского. При этом проезжая возле дома № 172 указанного проспекта он наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 48-летний мужчина госпитализирован с множественными телесными повреждениями.
На момент аварии у водителя ГАЗ при себе не было документов, удостоверяющих личность, и водительского удостоверения. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и наличие права управления транспортным средством.
– Следователи осмотрели место дорожно-транспортного происшествия и назначили необходимые экспертизы. По факту ДТП проводится проверка. До установления личности водитель задержан, – сообщили в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Граждан, располагающих какими-либо сведениями о вышеуказанном ДТП, следователи просят обратиться в УСК по городу Минску по следующим телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
Фото: Следственный комитет
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В Минске ГАЗ сбил пешехода: разыскиваются очевидцы
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