В Минске ГАИ проверит соблюдение правил таксистами популярных сервисов

С 8 по 17 ноября в столице пройдут профилактические мероприятия под названием «Такси». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
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- Они проводятся для снижения аварийности на дорогах и пресечения грубых нарушений ПДД водителями автомобилей сервисов Bolt, «Яндекс.Такси» и Uber. Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. Участие в них примут и представители других контролирующих органов, - сказано в сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В столичной Госавтоинспекции подчеркнули, что за 10 месяцев 2021 года было выявлено более 7 тысяч нарушений ПДД водителями сервисов Bolt, «Яндекс.Такси» и Uber. Стражи дорог также зафиксировали двадцать случаев управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, задержали 83 бесправника. По вине водителей такси данных сервисов в Минске произошло 17 ДТП, в результате которых 19 человек получили травмы и один скончался.