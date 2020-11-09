В столице фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко на «Радио-Минск», информирует «Минск-Новости».
– Кто-то переносит уже в более легкой форме, кому-то, наоборот, сложнее. Вирус мутирует. И вообще, заболеть дважды в год респираторной инфекцией (в том числе и COVID-19) вполне возможно, – отметил Сергей Малышко.
Затрагивая тему выработки иммунитета к коронавирусу, руководитель столичного здравоохранения подчеркнул, что все очень индивидуально. У некоторых переболевших иммунитет долгосрочный, а у других – кратковременный.
Специалист рассказал, что в Минске пациентов с положительным тестом на COVID-19 госпитализируют в 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ю клинические больницы, в детскую и взрослую инфекционные клиники. В столичных медучреждениях занят не весь коечный фонд.
– Перепрофилированы отдельные корпуса, – пояснил Сергей Малышко. –Медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в полном объеме.
Что касается лечения COVID-19 на дому, то такие процессы контролируют медики. С этой целью организованы специальные врачебно-сестринские бригады: они курируют заболевших и людей, являющихся контактами первого уровня.
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В Минске фиксируются случаи повторного заражения COVID-19
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Фото: Владимир ШЛАПАК