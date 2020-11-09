В Минске фиксируются случаи повторного заражения COVID-19

– отметил Сергей Малышко.Затрагивая тему выработки иммунитета к коронавирусу, руководитель столичного здравоохранения подчеркнул, что все очень индивидуально. У некоторых переболевших иммунитет долгосрочный, а у других – кратковременный.Специалист рассказал, что в Минске пациентов с положительным тестом на COVID-19 госпитализируют в 1, 2, 3, 4, 5 и 6-ю клинические больницы, в детскую и взрослую инфекционные клиники. В столичных медучреждениях занят не весь коечный фонд.– пояснил Сергей Малышко.Что касается лечения COVID-19 на дому, то такие процессы контролируют медики. С этой целью организованы специальные врачебно-сестринские бригады: они курируют заболевших и людей, являющихся контактами первого уровня.