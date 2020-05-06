В Минске ежедневно дезинфицируют около 250 автомобилей скорой помощи

Порядка 250 автомобилей скорой помощи ежедневно дезинфицируют в столице, сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.





«В городском центре дезинфекции и стерилизации уже обработано более 7 тыс. машин. Помимо "скорых" полную санобработку проходят автомобили, которые доставляют медперсонал на работу и домой, а также машины частных лиц, перевозивших людей с инфекционным заболеванием», — проинформировали в ведомстве.

Обрабатывают медицинский транспорт три бригады (6 человек). Смена для каждой из них длится 12 часов. Дезинфекция ведется с помощью гидропультов и генераторов-аэрозолей BURE.





Специалисты обеззараживают двери автомобиля и салон. На всю процедуру уходит 3—5 минут. После этого выдерживается экспозиция — время, за которое антисептическое или дезинфицирующее средство уничтожит болезнетворные микроорганизмы — до 30 минут.





Также проводят дезинфекцию городских поликлиник, эта работа ведется ночью.





"Акцент делается на места общего пользования — коридоры, лифты, лестничные пролеты, лифты, санузлы, а также на терапевтические отделения, инфекционный кабинет, регистратуру", — отметили в Минздраве.









Обрабатывается медучреждение не реже одного раза в 10 дней.

Фото: Минздрав



