В Минске есть 44 безопасные горки. Работы по их созданию продолжаются

Фото:

БЕЛТА

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович рассказал, что оборудовать безопасные для катания склоны в столице начали в 2019 г. В 2020-м эту работу продолжили, и сейчас в городе 44 горки соответствуют всем требованиям безопасности. Несмотря на это, горожане катаются не только с них. Иногда это приводит к травмам.По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанны Казаченок, с 1 по 13 января в столице травмы из-за катания на санках и тюбингах получили 146 человек, 126 из них – дети. В основном это переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы легкой степени.А. Дорохович поручил специалистам проанализировать каждый случай и определить опасные места, где травмируются люди, и принять соответствующие меры.– отметил заместитель председателя Мингорисполкома.С учетом того, что в основном травмируются во время катания дети, он призвал усилить профилактическую работу в учебных заведениях. В ней должны быть задействованы не только педагоги, но и представители МЧС. В преддверии выходных детям необходимо объяснить, где находятся ближайшие безопасные горки, как вести себя, чтобы не травмироваться, как одеваться в предстоящие морозы.