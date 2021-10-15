В Минске двое подростков на электросамокате попали под машину

Автомобиль сбил двух подростков, пересекавших дорогу на электросамокате в Минске. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло 15 октября в 17:45 на ул. Калиновского. Автомобиль Geely сбил двух подростков, которые ехали на электросамокате. Согласно предварительным данным, они выехали на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
"В результате аварии мальчики 12 и 13 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра", – уточнили в ГАИ.
Сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы проводят разбирательство по факту аварии.
Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.