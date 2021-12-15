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  2. В Минске две малолетние сестры сбежали от нетрезвой матери

В Минске две малолетние сестры сбежали от нетрезвой матери

Мерзнущих на улице девочек обнаружили прохожие. Милиционеры незамедлительно начали работу по поиску их родителей.

Фото предоставлено ГИОС Фрунзенского РУВД Минска

Старшая сестра смогла назвать имя и фамилию мамы, но домашнего адреса не вспомнила. Несмотря на это, правоохранители все же нашли способ связаться с родительницей. 

Женщина приехала в РУВД в состоянии алкогольного опьянения. Она агрессивно настаивала, что в состоянии присмотреть за двумя дочками и нет ничего страшного в том, что она уснула, а девочки ушли в неизвестном направлении. Минчанка хамила, ругалась матом, а также демонстрировала сотрудникам неприличные жесты. 

 Было очевидно, что ни в коем случае нельзя отпускать детей двух и пяти лет с женщиной в таком состоянии. В отношении нее составили административный протокол по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) и впоследствии направили в Центр изоляции правонарушителей. Параллельно сотрудники отыскали контактный телефон отца девочек и сообщили ему о случившемся. Мужчина объяснил, что был на работе и не знал о происходящем дома. Забирая малышек, минчанин поблагодарил сотрудников за неравнодушие и оперативность. Дальнейшая судьба детей будет решена в ближайшее время: информация передана по компетенции для реагирования, –малолоетний - рр рассказали sb.by в ГИОС Фрунзенского РУВД Минска.  

Правоохранители напоминают: выучите с детьми домашний адрес и фамилию родителей; пришейте к верхней одежде бирку с фамилией и номером телефона родителей и объясните ребенку, в каких случаях ее надо показывать взрослым; никогда не оставляйте открытой входную дверь. Сообщите в милицию, если что-то подобное случается в вашей семье. 
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