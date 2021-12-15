В Минске две малолетние сестры сбежали от нетрезвой матери

Фото предоставлено ГИОС Фрунзенского РУВД Минска

Старшая сестра смогла назвать имя и фамилию мамы, но домашнего адреса не вспомнила. Несмотря на это, правоохранители все же нашли способ связаться с родительницей.Женщина приехала в РУВД в состоянии алкогольного опьянения. Она агрессивно настаивала, что в состоянии присмотреть за двумя дочками и нет ничего страшного в том, что она уснула, а девочки ушли в неизвестном направлении. Минчанка хамила, ругалась матом, а также демонстрировала сотрудникам неприличные жесты., –малолоетний - рр рассказали sb.by вПравоохранители напоминают: выучите с детьми домашний адрес и фамилию родителей; пришейте к верхней одежде бирку с фамилией и номером телефона родителей и объясните ребенку, в каких случаях ее надо показывать взрослым; никогда не оставляйте открытой входную дверь. Сообщите в милицию, если что-то подобное случается в вашей семье.