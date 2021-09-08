В Минске дорожную разметку в ночь на 9 сентября будут наносить на девяти участках

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 9 сентября будут осуществляться на девяти участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", такие работы планируется провести на следующих участках Минска: ул. Щорса; площадь Победы; ул. Жудро; развязка МКАД – ул. Свислочская; развязка МКАД – ул. Ольшанская; Логойский тракт; участок ул. Веры Хоружей от ул. Максима Богдановича до Старовиленского тракта; пр. Любимова; участок ул. Сухаревской от ул. Лобанка до ул. Панченко.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
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