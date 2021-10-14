В Минске дорожную разметку в ночь на 15 октября нанесут на 9 участках

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 15 октября проведут на девяти участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 15 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: путепровод пр. Дзержинского – пр. Жукова, ул. Рогачевская, пер. Стебенева, ул. Каменногорская, ул. Белецкого, ул. Тарханова, Логойский тракт, пер. Асаналиева и ул. Янки Мавра.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть внимательными на указанных участках дорог.
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