В Минске дорожную разметку в ночь на 14 октября нанесут на 11 участках

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 14 октября будут проводиться на 11 участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 14 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках: ул. Тарханова, Логойский тракт, участок ул. Малинина от пр. Рокоссовского до ул. Крупской, пер. Стебенева, ул. Каменногорская, пересечение ул. Одоевского и ул. Берута, велодорожки на ул. Одинцова и ул. Одоевского, ул. Одинцова, ул. Жудро, пер. Асаналиева и ул. Кижеватова.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута.
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