На пяти участках столицы сегодня будут проводиться работы по нанесению дорожной разметки, сообщили в Telegran-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожную разметку нанесут на улично-дорожной сети пр. Дзержинского, ул. Притыцкого, Игуменского тракта, Долгиновского тракта и ул. Ратомская.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и рекомендует учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
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В Минске дорожную разметку сегодня будут наносить на пяти участках
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