В Минске дорожную разметку в ночь на 13 октября нанесут на 10 участках

Дорожные работы по нанесению разметки в ночь на 13 октября будут проводиться на десяти участках Минска. Такая информация опубликована в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 13 октября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках: ул. Почтовая, ул. Тарханова, пересечение Логойского тракта с ул. Карбышева, ул. Каменногорская, ул. Одинцова, ул. Янковского, пер. Асаналиева, пр. Независимости, ул. Макаенка и ул. Жудро.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута.
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