Сегодня дорожные работы по нанесению разметки пройдут на шести участках улично-дорожной сети столицы. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Работы по нанесению разметки будут осуществляться на следующих участках столичных дорог: ул.Свислочская; ул.Ваупшасова; ул.Карастояновой; ул.Грушевская; ул.Ташкентская, от МКАД до ул.Голодеда; ул.Франциска Скорины.
Госавтоинспекция обращает внимание на эту информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута.
Фото: pixabay.com
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В Минске дорожную разметку будут наносить на шести участках
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