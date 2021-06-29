На семи участках улично-дорожной сети столицы сегодня пройдут дорожные работы по нанесению разметки. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно сведениям КУП "СМЭП Мингорисполкома" 29 июня дорожные работы по нанесению разметки будут осуществляться на ул.Ротмистрова, ул.Алеся Бачило, пос.Радужный, ул.Рафиева, ул.Слободская, ул.Машиностроителей и ул.Веры Хоружей в Минске.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1005
В Минске дорожную разметку 29 июня нанесут на семи участках
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы