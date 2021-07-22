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В Минске дорожную разметку 22 июля будут наносить на четырех участках

Дорожные работы по нанесению разметки сегодня будут осуществляться на четырех участках улично-дорожной сети столицы. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Согласно данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", 22 июля в Минске наносить дорожную разметку будут на ул. Уборевича, ул. Неманская, ул. Наполеона Орды и ул. Будславская.

Госавтоинспекция просит обратить внимание на данную информацию и советует учитывать ее при выборе маршрута движения.

Фото: pixabay.com
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