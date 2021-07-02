Дорожные работы по нанесению разметки в столице будут проводить на шести участках. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня дорожную разметку нанесут на следующих участках улично-дорожной сети Минска: ул. Харьковская, Бетонный проезд, ул. Веры Хоружей, ул. Неманская, ул. Слободская, ул. Уборевича.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и советует водителям учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
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В Минске дорожную разметку 2 июля нанесут на шести участках
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