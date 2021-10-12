В Минске для уборки снега зимой задействуют почти 800 человек и 760 единиц спецтехники

– уточнилДля уборки улично-дорожной сети столицы в нынешнем году приобретено 40 единиц техники. Заключены договоры почти с 30 организациями, которые займутся вывозом снега. Кроме того, определены 9 площадок для его складирования, в работе также используют снегоплавильный пункт производительностью примерно 5 тыс. куб. м в сутки.В настоящий момент заготавливаются материалы для обработки улиц Минска от наледи. Подготовлено 52% песко-соляной смеси от запланированного объема. Соль закладывается в объеме вместимости складов, к этому моменту ее подготовлено почти 7 тыс. тонн.