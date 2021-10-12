В Минске для уборки снега зимой задействуют почти 800 человек и 760 единиц спецтехники

Улицы Минска зимой будут убирать около 800 человек и 760 единиц спецтехники, информирует БЕЛТА.
– При подготовке к зиме провели ревизию состояния техники, отремонтировали и подготовили машины. В уборке снега и приведении улично-дорожной сети в надлежащий вид предстоящей зимой в столице будут задействованы почти 760 единиц спецтехники и около 800 человек. Они будут работать на расчистке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта, лестничных маршей и пешеходных переходов. Есть резерв, который используют в случае необходимости, вроде сильных снегопадов, которые были прошлой зимой, – уточнил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин.
Для уборки улично-дорожной сети столицы в нынешнем году приобретено 40 единиц техники. Заключены договоры почти с 30 организациями, которые займутся вывозом снега. Кроме того, определены 9 площадок для его складирования, в работе также используют снегоплавильный пункт производительностью примерно 5 тыс. куб. м в сутки.
В настоящий момент заготавливаются материалы для обработки улиц Минска от наледи. Подготовлено 52% песко-соляной смеси от запланированного объема. Соль закладывается в объеме вместимости складов, к этому моменту ее подготовлено почти 7 тыс. тонн.