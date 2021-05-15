В Минске спасатели помогли ребенку достать застрявшую в металлическом ограждении руку.
Инцидент произошел сегодня в 11:22. Сотрудникам МЧС от прохожего поступило сообщение о необходимости оказания помощи девочке: ее локтевой сустав застрял в металлическом ограждении.
– Прибыв на место вызова, спасатели при помощи гидравлического инструмента "Холматро" извлекли руку девочки 2012 года рождения. Она не пострадала, медицинская помощь не понадобилась, – сообщил sb.by начальник центра пропаганды Минского городского управления Павел Апетенок.
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В Минске девочка застряла в ограждении, помогли спасатели
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